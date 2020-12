Crunch: come fare gli addominali in modo corretto? (Di lunedì 30 novembre 2020) come si esegue il Crunch a terra Il Crunch è uno degli esercizi a corpo libero più noti per chi vuole fortificare i muscoli dell’addome. Si può eseguire in piccoli spazi quindi si presta anche negli allenamenti individuali a casa. La posizione di partenza è da sdraiati supini, con le gambe piegate e i piedi a terra alla larghezza delle anche e a circa 20 centrimetri di distanza dai glutei. Prendere una leggera retroversione del bacino per aderire con la zona lombare a terra e tenere fermo il bacino. Meglio essere su un tappetino per non stressare il tratto lombare. Si portano le mani alla testa, con i gomiti ben aperti, appoggiando però solo i polpastrelli dietro le orecchie. Lo sguardo rimane in alto. Con una espirazione, si contraggono i muscoli dell’addome e si compie una flessione del busto, di circa 30 gradi, sollevando quindi le ... Leggi su dilei (Di lunedì 30 novembre 2020)si esegue ila terra Ilè uno degli esercizi a corpo libero più noti per chi vuole fortificare i muscoli dell’addome. Si può eseguire in piccoli spazi quindi si presta anche negli allenamenti individuali a casa. La posizione di partenza è da sdraiati supini, con le gambe piegate e i piedi a terra alla larghezza delle anche e a circa 20 centrimetri di distanza dai glutei. Prendere una leggera retroversione del bacino per aderire con la zona lombare a terra e tenere fermo il bacino. Meglio essere su un tappetino per non stressare il tratto lombare. Si portano le mani alla testa, con i gomiti ben aperti, appoggiando però solo i polpastrelli dietro le orecchie. Lo sguardo rimane in alto. Con una espirazione, si contraggono i muscoli dell’addome e si compie una flessione del busto, di circa 30 gradi, sollevando quindi le ...

