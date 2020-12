Consulenza psicologica | comprendere e definire i problemi

Leggi su laprimapagina

(Di lunedì 30 novembre 2020) Malessere e sofferenza, quando queste sono sensazioni costanti ecco che diventa difficile sentirsi sereni. Diventa difficile avere dei rapporti sociali e sentimentali soddisfacenti, appaganti, e anche avere successo nello studio o sul posto di lavoro risulta complesso, se non in alcuni momenti addirittura impossibile. Ci si sente schiacciati, stanchi, incapaci di capire il proprio personale valore. Ma da che cosa arrivano malessere e sofferenza? Questa è una domanda complessa, a cui spesso rispondere in modo autonomo risulta del tutto impossibile. C’è quindi bisogno di affidarsi ad un esperto, che possa fare da guida nella comprensione e definizione deiperFacendo affidamento su un sostegno psicologico, è possibile iniziare un percorso di ...