Usa | scomparso il misterioso monolite

Agenzia ANSA

(ANSA) – LOS ANGELES (USA), 29 NOV – Il misterioso monolite di metallo trovato in un remoto deserto nell’ovest degli Stati Uniti, che ha scatenato un gioco d’ipotesi internazionale ...Il misterioso monolite di metallo trovato in un remoto deserto nell'ovest degli Stati Uniti, che ha scatenato un gioco d'ipotesi internazionale su come fosse arrivato lì, è ora apparentemente scompars ...