Traffico Roma del 29-11-2020 ore 14 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 29 novembre 2020) LuceverdeBuon pomeriggio dalla redazioneregolare sul Raccordo Anulare su tutte le consolari in centro proseguono i lavori di riqualificazione in Piazza Venezia chiusa fino alle 5 di domattina da via del Plebiscito a Piazza San Marco chiusa anche via di San Marco da piazza San Marco a via Venanzio deviate le linee bus di zona per quanto riguarda il trasporto pubblico sulla linea B della metropolitana da oggi chiusa per lavori la stazione Policlinico Attiva la navetta circolare mb20 tra la stazione Termini la stazione Tiburtina mentre sulla linea su disposizione della questura per evitare gli assembramenti possibile chiusura delle fermate Spagna e Flaminio per i dettagli di questa e di altre notizie potete consultare il sitopunto luceverde.it da Ivan Valente Buon pomeriggio un servizio a cura della c e della ...