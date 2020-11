Milan primato da record: per lo Scudetto non ci si può più nascondere (Di domenica 29 novembre 2020) Il successo ottenuto questa sera dal Milan contro la Fiorentina ha permesso di mantenere il primato in classifica stabilendo un record storico La vittoria ottenuta questa sera dal Milan a San Siro contro la Fiorentina è l’ennesima conferma della bontà del progetto varato da Gazidis ed Elliott e reso in pratica da Stefano Pioli. Pur con l’assenza dei propri principali “condottieri, il tecnico parmigiano e Ibrahimovic, il Milan ha saputo non sono vincere ma anche convincere in una gara nella quale aveva molto da perdere. I passi falsi di Lazio, Atalanta e Juventus (in attesa di Napoli-Roma di stasera) hanno aggiunto pressione alla formazione di Daniele Bonera che tuttavia ha dominato sin dal primo minuto la sfida trovando la rete con uno dei giocatori più attesi e criticati degli ultimi tempi: ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 29 novembre 2020) Il successo ottenuto questa sera dalcontro la Fiorentina ha permesso di mantenere ilin classifica stabilendo unstorico La vittoria ottenuta questa sera dala San Siro contro la Fiorentina è l’ennesima conferma della bontà del progetto varato da Gazidis ed Elliott e reso in pratica da Stefano Pioli. Pur con l’assenza dei propri principali “condottieri, il tecnico parmigiano e Ibrahimovic, ilha saputo non sono vincere ma anche convincere in una gara nella quale aveva molto da perdere. I passi falsi di Lazio, Atalanta e Juventus (in attesa di Napoli-Roma di stasera) hanno aggiunto pressione alla formazione di Daniele Bonera che tuttavia ha dominato sin dal primo minuto la sfida trovando la rete con uno dei giocatori più attesi e criticati degli ultimi tempi: ...

TeoBellan : Ottima vittoria del Milan contro la Fiorentina e primato in #SerieA consolidato, in attesa di #NapoliRoma. Quello r… - IvanBiancoNeroJ : @vanda235 Nell'anno 2020 è successo di tutto, anche il Milan che da inizio anno è la squadra che ha fatto più punti… - GazzettaDelSud : Serie A, il Milan consolida il primato: 2-0 alla Fiorentina e mini fuga - zazoomblog : Serie A il Milan consolida il primato: 2-0 alla Fiorentina e mini fuga - #Serie #Milan #consolida #primato: - FrancescoOrdine : Milan consapevole del primato meritato a capo della settimana delle coppe. Donnarumma fa l’Ibra in porta, Calabria… -