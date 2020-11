Maradona | presunto figlio chiede la riesumazione per il test del DNA

(Di domenica 29 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Diego Armandoè morto da pochi giorni e già impazzano le polemiche. Dopo le notizie trapelate relative a liti tra i famigliari per la divisione dell’eredità, undel fuoriclasse, il 18enne argentino Santiago Lara,ladella salma per consentire ildel Dna. La richiesta è stata presentata al Tribunale di La Plata dall’avvocato del giovane, Jose Nunoz. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Il Corriere dello Sport in edicola oggi si sofferma su ciò che sta accadendo in Argentina, dopo la scomparsa di Diego Armando Maradona. Nonostante la scomparsa, infatti, Diego non è ancora lasciato in ...Il ragazzo in questione è Santiago Lara, in passato ospite anche di alcune trasmissioni italane, quale quella di Barbara D'Urso.