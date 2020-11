LIVE Biathlon, 10km Kontiolahti in DIRETTA: Johannes Boe domina la sprint, un buon Hofer vicino alla top 10 (Di domenica 29 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA sprint FEMMINILE 11.16 Un Lesser così nei giri finali non si era mai visto. Il tedesco sta andando molto forte e scavalca Hofer, dopo aver già stupido ieri. 11.15 Anche Ponsiluoma è nella lotta per il podio! Nonostante un errore è sui tempi di Samuelsson dopo le due serie. Che prova di squadra della Svezia! 11.14 Christiansen sta volando! Per Fak in questo momento si fa quindi durisissima per il podio, ma anche Samuelsson è alla portata. 11.13 Da dietro nessuno pare insidiare le primissime posizioni, Boe ormai certo del successo. Samuelsson e Fak possono mantenere il podio 11.11 Moravec con lo zero stampa Hofer di soli due decimi di secondo all’arrivo. Hofer scivola in ... Leggi su oasport (Di domenica 29 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLAFEMMINILE 11.16 Un Lesser così nei giri finali non si era mai visto. Il tedesco sta andando molto forte e scavalca, dopo aver già stupido ieri. 11.15 Anche Ponsiluoma è nella lotta per il podio! Nonostante un errore è sui tempi di Samuelsson dopo le due serie. Che prova di squadra della Svezia! 11.14 Christiansen sta volando! Per Fak in questo momento si fa quindi durisissima per il podio, ma anche Samuelsson èportata. 11.13 Da dietro nessuno pare insidiare le primissime posizioni, Boe ormai certo del successo. Samuelsson e Fak possono mantenere il podio 11.11 Moravec con lo zero stampadi soli due decimi di secondo all’arrivo.scivola in ...

zazoomblog : LIVE Biathlon 10 km Kontiolahti in DIRETTA: iniziata la prova Lukas Hofer vuole il podio - #Biathlon #Kontiolahti… - infoitsport : LIVE Biathlon, 7,5 km Kontiolahti in DIRETTA: Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi ci provano per il podio - BonzoMassimo : RT @Eurosport_IT: A Kontiolahti seconda giornata di gare ?????? Si parte con lo sprint maschile e alle 13:40 appuntamento con lo sprint femmi… - Eurosport_IT : A Kontiolahti seconda giornata di gare ?????? Si parte con lo sprint maschile e alle 13:40 appuntamento con lo sprint… - neveitaliasport : RT @neveitalia: LIVE da Kontiolahti per la Sprint maschile: Johannes Boe vuole riprendersi il trono #biathlon @AleBergomi #29Novembre #biat… -