L’indiscrezione | Breda-Pescara | incontro a pranzo per la firma

Leggi su alfredopedulla

(Di domenica 29 novembre 2020) Robertosempre più vicino al. In questi minuti l’tra il club abruzzese e l’allenatore per gli accordi definitivi. Ormai è tutto ok, non ci sono dubbi,si legherà al club abruzzese con il desiderio di risollevare la squadra da una difficilissima situazione di classifica. L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.