Joshua Wong arrestato di nuovo | «Nulla fermerà il mio attivismo»

(Di domenica 29 novembre 2020) Cina vs Hong Kong, carcere preventivo e condanna già scritta:, «Il valore della libertà» Il carcere preventivo e una condanna già scritta. Mentre Hong Kong si sgretola sotto i colpi della Cina, è questo il triste destino dei tre attivisti eroi dell’ex colonia britannica:, Agnes Chow e Ivan Lam. Colpevole, colpevoli tutti. Rei di aver sfidato Pechino e l’estradizione firmata Xi Jinping, ovvero il soffocamento della democrazia dell’isola camuffato da tutela della sicurezza nazionale della madrepatria. Dissidenti di un regime allergico al dissenso. Da rinchiudere, dunque. Quasi a prescindere dalle leggi, che comunque li incastrano per aver «incitato, organizzato e coscientemente animato in prima persona le proteste dello scorso anno». Correva il 2019, infatti, quando ...

Agenzia_Ansa : Hong Kong: il dissidente Joshua Wong si dichiarerà colpevole al processo. 'Sarò probabilmente incarcerato, ma non c… - Agenzia_Ansa : Hong Kong, Joshua #Wong detenuto in attesa della sentenza Insieme ad altri due attivisti delle proteste del 2019… - ilpost : Il noto attivista di Hong Kong Joshua Wong è stato arrestato di nuovo - AntoinetteO14 : RT @formichenews: Hong Kong, il grido di @nathanlawkc. Così l’Italia (con Biden) può difendere la libertà L’arresto di Joshua Wong, Agnes… - AntoinetteO14 : RT @joshuawongcf: Intervista a Joshua Wong: Hong Kong e democrazia -

Ultime Notizie dalla rete : Joshua Wong

Lo scrive la corrispondente del Financial Times di Hong Kong , Nicolle Liu nel rispondere alle domande su come ci si senta ad Hong Kong dopo che la Cina ha introdotto una sua legge sulla sicurezza ...Joshua Wong ex leader del partito per i diritti di Hong Kong, sarà processato rischia 5 anni di carcere, un momento decisivo per Pechino ...