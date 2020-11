Israele esulta per l'uccisione di Fakhrizadeh: "Utile per tutto il mondo" (Di domenica 29 novembre 2020) “L’assassinio in Iran, chiunque l’abbia commesso, non è Utile solo a Israele ma anche all’intera regione e al mondo”. Lo ha detto oggi il ministro dell’energia israeliano Yuval Steinitz in una intervista alla tv pubblica Kan. Anche una fonte israeliana non nominata, ma riferita dal New York Times, ha detto che il mondo dovrebbe ringraziare Israele per la morte di Mohsen Fakhrizadeh. Lo stato ebraico finora non ha assunto alcuna responsabilità per i fatti in questione. La fonte israeliana citata dal quotidiano Usa ha poi aggiunto che il mondo dovrebbe continuare ad intraprendere tutte le azioni necessarie contro il programma nucleare di Teheran. Secondo la tv Canale 12 - che ha citato una fonte occidentale - l’assassinio di Fakhrizadeh è stato il ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 29 novembre 2020) “L’assassinio in Iran, chiunque l’abbia commesso, non èsolo ama anche all’intera regione e al”. Lo ha detto oggi il ministro dell’energia israeliano Yuval Steinitz in una intervista alla tv pubblica Kan. Anche una fonte israeliana non nominata, ma riferita dal New York Times, ha detto che ildovrebbe ringraziareper la morte di Mohsen. Lo stato ebraico finora non ha assunto alcuna responsabilità per i fatti in questione. La fonte israeliana citata dal quotidiano Usa ha poi aggiunto che ildovrebbe continuare ad intraprendere tutte le azioni necessarie contro il programma nucleare di Teheran. Secondo la tv Canale 12 - che ha citato una fonte occidentale - l’assassinio diè stato il ...

DiplomaziaTW : RT @HuffPostItalia: Israele esulta per l'uccisione di Fakhrizadeh: 'Utile per tutto il mondo' - gemin_steven98 : RT @HuffPostItalia: Israele esulta per l'uccisione di Fakhrizadeh: 'Utile per tutto il mondo' - HuffPostItalia : Israele esulta per l'uccisione di Fakhrizadeh: 'Utile per tutto il mondo' -