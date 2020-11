“In un rimpasto di governo il primo che andrebbe cambiato è proprio Conte”, afferma Calenda (Di domenica 29 novembre 2020) “I ministri hanno dei poteri che sono attribuiti e non possono essere tolti. Quando tu costruisci una struttura parallela, piramidale, dove c’è Conte sopra, due ministri sotto, sei manager e 300 persone sotto, è inevitabile che tutta questa struttura vada in conflitto, perché i ministri devono firmare gli atti che sono decisi da altri”. Non ci è certo andato giù leggero il leader di Azione, Carlo Calenda, intervento oggi su La7. Lo spunto per questa ‘legittimo’ commento, segue una risposta che Calenda ha dato rispetto ad un eventuale – invocato da ‘tutti’ – rimpasto: “Quando cominci un rimpasto, raramente va a finire bene. Conte la pensa come me? Io penso invece che è Conte che non vada bene e che è proprio lui che vada cambiato”. Calenda: “Il modo in cui Conte ... Leggi su italiasera (Di domenica 29 novembre 2020) “I ministri hanno dei poteri che sono attribuiti e non possono essere tolti. Quando tu costruisci una struttura parallela, piramidale, dove c’è Conte sopra, due ministri sotto, sei manager e 300 persone sotto, è inevitabile che tutta questa struttura vada in conflitto, perché i ministri devono firmare gli atti che sono decisi da altri”. Non ci è certo andato giù leggero il leader di Azione, Carlo, intervento oggi su La7. Lo spunto per questa ‘legittimo’ commento, segue una risposta cheha dato rispetto ad un eventuale – invocato da ‘tutti’ –: “Quando cominci un, raramente va a finire bene. Conte la pensa come me? Io penso invece che è Conte che non vada bene e che èlui che vada”.: “Il modo in cui Conte ...

