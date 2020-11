GP Bahrain, Ricciardo: 'Abuso di replay, una mancanza di rispetto' (Di domenica 29 novembre 2020) Daniel Ricciardo si scaglia senza mezzi termini contro la FOM . L'australiano, giunto settimo al traguardo del GP del Bahrain, ha criticato aspramente la gestione dei replay negli attimi successivi ... Leggi su autosprint.corrieredellosport (Di domenica 29 novembre 2020) Danielsi scaglia senza mezzi termini contro la FOM . L'australiano, giunto settimo al traguardo del GP del, ha criticato aspramente la gestione deinegli attimi successivi ...

sportli26181512 : F1, Ricciardo sull'incidente Grosjean in Bahrain: 'Troppi replay, mancanza di rispetto': Il pilota della Renault su… - FTraiettoria : Ricciardo se la prende con la FOM: “Grosjean? Troppi replay, è stata una mancanza di rispetto” - sportface2016 : #F1 #BahrainGP, #Ricciardo: 'Sono arrabbiato, dovevano far vedere come stava #Grosjean' - grizwigga : RT @Gianludale27: Lewis Hamilton vince il Gran Premio del Bahrain. A podio anche Verstappen e Albon, il quale ha recuperato una posizione d… - Gianludale27 : Lewis Hamilton vince il Gran Premio del Bahrain. A podio anche Verstappen e Albon, il quale ha recuperato una posiz… -

Ultime Notizie dalla rete : Bahrain Ricciardo F1 | GP Bahrain – Ricciardo e Ocon: “Contenti del nostro risultato” F1inGenerale Ricciardo polemico per le immagini TV dell'incidente di Grosjean

SCHIANTO IMPRESSIONANTE Una domenica anomala e complicata quella vissuta oggi dai piloti di Formula 1 che hanno corso a Sakhir, dove si è svolto il Gran Premio del Bahrain ... LO SFOGO Tra questi ...

Home » Voci di Sport » Formula 1 » GP Bahrain: Hamilton domina, le RB a podio, Grosjean ringrazia Dallara

poi da Ricciardo e infine da Gasly. I tempi in cui volava e affrontava Hamilton corpo a corpo sono lontani (non per demeriti suoi). Vettel ancora peggio: testacoda e ultima piazza. Vinse qui in ...

SCHIANTO IMPRESSIONANTE Una domenica anomala e complicata quella vissuta oggi dai piloti di Formula 1 che hanno corso a Sakhir, dove si è svolto il Gran Premio del Bahrain ... LO SFOGO Tra questi ...poi da Ricciardo e infine da Gasly. I tempi in cui volava e affrontava Hamilton corpo a corpo sono lontani (non per demeriti suoi). Vettel ancora peggio: testacoda e ultima piazza. Vinse qui in ...