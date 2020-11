Genoa, Preziosi su Faggiano: «Una cosa che andava fatta. Ora fiducia in Marroccu» (Di domenica 29 novembre 2020) Enrico Preziosi ha commentato la fine del rapporto con Daniele Faggiano Enrico Preziosi, presidente del Genoa, sulle pagine de Il Secolo XIX ha commentato la fine del rapporto con l’ormai ex direttore sportivo del Grifone Daniele Faggiano. «Era un qualcosa che andava fatto. Non è una scelta che mi fa piacere prendere ma andava compiuta. Non entro nel merito, non mi piace parlare dei miei dipendenti e dare giudizi. Ora c’è Marroccu che ci potrà dare una mano, conosce bene l’ambiente e ci può aiutare a raggiungere l’obiettivo. L’allenatore non cambia, ho fiducia in Maran: tocca ai giocatori ottenere risultati sul campo». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di domenica 29 novembre 2020) Enricoha commentato la fine del rapporto con DanieleEnrico, presidente del, sulle pagine de Il Secolo XIX ha commentato la fine del rapporto con l’ormai ex direttore sportivo del Grifone Daniele. «Era un qualchefatto. Non è una scelta che mi fa piacere prendere macompiuta. Non entro nel merito, non mi piace parlare dei miei dipendenti e dare giudizi. Ora c’èche ci potrà dare una mano, conosce bene l’ambiente e ci può aiutare a raggiungere l’obiettivo. L’allenatore non cambia, hoin Maran: tocca ai giocatori ottenere risultati sul campo». Leggi su Calcionews24.com

MCriscitiello : Faggiano esonerato da Preziosi via pec. Il presidente non avrebbe gradito alcune frasi del DS alla squadra, di lune… - buoncalcio : Rassegna Stampa del 29 Novembre, Faggiano via dal Genoa per giusta causa: “È meglio che non parli”. Al Secolo XIX p… - ParmaLiveTweet : Il Secolo XIX: 'Ribaltone al Genoa, Preziosi licenzia Faggiano' - TuttoMercatoWeb : Genoa, Preziosi: 'Faggiano via? Qualcosa che andava fatto, ora c'è Marroccu. Fiducia in Maran' - Pall_Gonfiato : #Preziosi a Il Secolo XIX -