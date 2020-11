Domenica In: ospiti 29 novembre 2020 (Di domenica 29 novembre 2020) Oggi, 29 novembre 2020, andrà in onda una nuova puntata di Domenica In, il contenitore Domenicale pomeridiano condotto da Mara Venier su Rai1, con tanti ospiti, alcuni in collegamento e altri direttamente in studio. La puntata si aprirà con un’intervista a Renato Zero, in studio per presentare il suo ultimo album ‘ZEROSETTANTA – Volume 1’, che chiude la trilogia, dopo i primi due album pubblicati il 30 settembre ed il 30 ottobre. Zero si esibirà, tra canzoni inedite e grandi successi, ripercorrendo insieme a Mara Venier le tappe più belle e importanti della sua straordinaria carriera artistica. Sarà poi la volta di Alessandra Mussolini, terza classificata alla 15ma edizione di Ballando con le stelle, che si racconterà tra carriera e vita privata, ripercorrendo le tante emozioni che ha vissuto durante ... Leggi su ascoltitv (Di domenica 29 novembre 2020) Oggi, 29, andrà in onda una nuova puntata diIn, il contenitorele pomeridiano condotto da Mara Venier su Rai1, con tanti, alcuni in collegamento e altri direttamente in studio. La puntata si aprirà con un’intervista a Renato Zero, in studio per presentare il suo ultimo album ‘ZEROSETTANTA – Volume 1’, che chiude la trilogia, dopo i primi due album pubblicati il 30 settembre ed il 30 ottobre. Zero si esibirà, tra canzoni inedite e grandi successi, ripercorrendo insieme a Mara Venier le tappe più belle e importanti della sua straordinaria carriera artistica. Sarà poi la volta di Alessandra Mussolini, terza classificata alla 15ma edizione di Ballando con le stelle, che si racconterà tra carriera e vita privata, ripercorrendo le tante emozioni che ha vissuto durante ...

