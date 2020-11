Covid, il cast di Gomorra in lutto: “Addio a una colonna portante” (Di domenica 29 novembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – lutto nel mondo del cinema partenopeo. E’ morto a causa del Covid Gianni Di Prisco, l’ispettore di produzione della celebre serie tv “Gomorra“. Sono proprio i protagonisti della serie a rendere noto il triste evento. Salvatore Esposito, l’attore che interpreta Genny Savastano, ha dedicato un post sulla sua pagina Facebook: “Ciao Gianni , grazie per quello che hai fatto per tutti noi in questi anni. Eri uno di quei lavoratori che faceva di tutto affinché il set fosse sempre nelle condizioni migliori. Sin dalla prima stagione sei stato un grande sostegno per tutti noi, in ogni momento potevamo contare su di te. Gomorra non sarà più la stessa”. Anche Marco D’Amore ha dedicato un pensiero all’amico scomparso: “Voglio salutarti così amico mio. Le riprese notturne dell’Immortale, il mare. ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 29 novembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli –nel mondo del cinema partenopeo. E’ morto a causa delGianni Di Prisco, l’ispettore di produzione della celebre serie tv ““. Sono proprio i protagonisti della serie a rendere noto il triste evento. Salvatore Esposito, l’attore che interpreta Genny Savastano, ha dedicato un post sulla sua pagina Facebook: “Ciao Gianni , grazie per quello che hai fatto per tutti noi in questi anni. Eri uno di quei lavoratori che faceva di tutto affinché il set fosse sempre nelle condizioni migliori. Sin dalla prima stagione sei stato un grande sostegno per tutti noi, in ogni momento potevamo contare su di te.non sarà più la stessa”. Anche Marco D’Amore ha dedicato un pensiero all’amico scomparso: “Voglio salutarti così amico mio. Le riprese notturne dell’Immortale, il mare. ...

Ogni Mattina: Adriana Volpe e Alessio Viola a casa. Ciacci positivo al Coronavirus

Anche Giovanni Ciacci è risultato positivo al Coronavirus. A comunicarlo è il diretto interessato con un post su Instagram in cui rassicura il pubblico facendo sapere di non aver nessun sintomo e di e ...

