Arizona | scompare misteriosamente il monolite e ne compare un altro

(Di domenica 29 novembre 2020)Utah scomparso. É sparito il misteriosodel quale vi avevamo parlato. Era improvvisamente apparso nel deserto dello Utah, e segnalato da un pilota di elicottero durante un volo di ricognizione per conto della Division of Wildlife Resources, per monitorare le pecore nella zona. Adesso al suo posto è apparso un cumulo di sassi sormontato da una piramide in metallo. Il luogo dove era stato trovato l’oggetto di origine misteriosa è in pieno deserto, in un’area non abitata. In base alle prime testimonianze e indagini, sembrerebbe che la scomparsa sia opera di alcuni ignoti, che nella notte di venerdì 27 Novembre si sono affrettati a rimuovere l’oggetto, forse per paura di essere perseguiti legalmente, in quanto il terreno del rinvenimento è proprietà privata. Intanto dall’Ufficio per la Gestione del territorio dello Utah, fanno ...