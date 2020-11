Serie C, la Ternana continua a stupire. Il Renate vola in testa nel girone A (Di sabato 28 novembre 2020) Anticipi del tredicesimo turno di Serie C in questo sabato pomeriggio: continua a stupire la Ternana nel girone C che supera la Vibonese nel recupero per 3-2. Daniele Vantaggiato ha siglato una doppietta negli ultimi 10 minuti che ha dato il successo agli umbri. Nel girone A il Renate batte la Pergolettese per 2-0 in trasferta e vola al primo posto con 28 punti in classifica. girone A Pergolettese-Renate 0-2 (Kabashi 10?, Giovinco 64?) girone C Vibonese-Ternana 2-3 (Mammarella 28?, Plescia 59?, Redolfi 77?, Vantaggiato 82?, 90+2?) Foto: Logo Ternana L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di sabato 28 novembre 2020) Anticipi del tredicesimo turno diC in questo sabato pomeriggio:lanelC che supera la Vibonese nel recupero per 3-2. Daniele Vantaggiato ha siglato una doppietta negli ultimi 10 minuti che ha dato il successo agli umbri. NelA ilbatte la Pergolettese per 2-0 in trasferta eal primo posto con 28 punti in classifica.A Pergolettese-0-2 (Kabashi 10?, Giovinco 64?)C Vibonese-2-3 (Mammarella 28?, Plescia 59?, Redolfi 77?, Vantaggiato 82?, 90+2?) Foto: LogoL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

