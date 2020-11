L' Inter torna a sorridere | Sassuolo steso 3-0 e raggiunto al secondo posto

pisto_gol : Sas-Int 0:3 Conte torna al 3:5:2, una buona Inter sfrutta alla perfezione gli errori del Sassuolo. Chiriches regala… - Inter : ?? | EURO EXPRESS Domani c'è #InterReal: torna il nostro format con i cinque punti di discussione in vista della pa… - BombeDiVlad : ???? - GazzettaDelSud : L'#Inter torna a sorridere, #Sassuolo steso 3-0 in casa e raggiunto al secondo posto - Rnerazzurrait : L'#Inter torna a conVincere Il guizzo è arrivato. Ora la continuità ragazzi! #SassuoloInter -

Ultime Notizie dalla rete : Inter torna

9 Torna la Serie A, in campo la nona giornata . Si parte con le tre partite del sabato: alle 15 la seconda della classe, il Sassuolo… Leggi ...REGGIO EMILIA (ITALPRESS) – L’Inter è tornata. Letale in zona gol, lucida in fase di costruzione e perfetta su distanze e transizioni, la squadra di Antonio Conte batte il Sassuolo per 3-0 al Mapei St ...