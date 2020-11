Hamilton in pole nel Gp del Bahrain | sesta fila per le Ferrari

(Di sabato 28 novembre 2020) SAKHIR () (ITALPRESS) – Insaziabile. Nonostante il settimo titolo mondiale già in tasca, Lewisfa la voce grossa sul circuito di Sakhir:position nel Gran Premio del, terz’ultimo appuntamento stagionale, col tempo di 1’27?264. Per il pilota anglo-caraibico della Mercedes è la 98esimain carriera, la decima stagionale e la terza in, dove la prima casella sulla griglia gli mancava dal 2016. Al fianco dici sarà l’altra Mercedes di Valtteri Bottas, più lento di 289 millesimi, tutta Red Bull la secondacon Max Verstappen e Alexander Albon. A seguire Sergio Perez sulla Racing Point che precede le Renault di Daniel Ricciardo ed Esteban Ocon, quindi Lando Norris su McLaren in mezzo alle Alpha Tauri di ...

(ANSA) - ROMA, 28 NOV - Ancora una pole per l'insaziabile Lewis Hamilton, la 98ma in carriera. Sul circuito di Sakhir nel Bahrein il campione del mondo della Mercedes ha fatto il miglior tempo in ...