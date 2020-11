F1, Alexander Albon: “Partendo davanti spero di poter fare una buona gara” (Di sabato 28 novembre 2020) Alexander Albon commenta la propria prestazione al termine delle qualifiche del Gran Premio del Bahrain, quindicesima prova del Mondiale di F1 2020. Il thailandese ha completato al quarto posto la sessione odierna alle spalle dell’olandese Max Verstappen. Le due Red Bull monopolizzano dunque la seconda fila dietro alle Mercedes del finnico Valtteri Bottas e del britannico Lewis Hamilton. Albon, a muro nel corso della FP2 di ieri, è stato protagonista di una bella sessione che gli ha permesso di beffare negli ultimi minuti il messicano Sergio Perez (Racing Point). Al termine della Q3, ai microfoni di Sky Sport F1, il pilota Red Bull ha affermato: “Ieri ero triste. Ho commesso un errore stupido. Dopo l’incidente, ero un po’ stordito soprattutto perché l’impatto è stato laterale. Sono consapevole che è stata colpa mia. È ... Leggi su oasport (Di sabato 28 novembre 2020)commenta la propria prestazione al termine delle qualifiche del Gran Premio del Bahrain, quindicesima prova del Mondiale di F1 2020. Il thailandese ha completato al quarto posto la sessione odierna alle spalle dell’olandese Max Verstappen. Le due Red Bull monopolizzano dunque la seconda fila dietro alle Mercedes del finnico Valtteri Bottas e del britannico Lewis Hamilton., a muro nel corso della FP2 di ieri, è stato protagonista di una bella sessione che gli ha permesso di befnegli ultimi minuti il messicano Sergio Perez (Racing Point). Al termine della Q3, ai microfoni di Sky Sport F1, il pilota Red Bull ha affermato: “Ieri ero triste. Ho commesso un errore stupido. Dopo l’incidente, ero un po’ stordito soprattutto perché l’impatto è stato laterale. Sono consapevole che è stata colpa mia. È ...

