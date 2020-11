David Lynch e Netflix insieme per una nuova miniserie? (Di sabato 28 novembre 2020) Wisteria è la miniserie di David Lynch per Netflix? ecco tutti gli indizi Normalmente non amiamo i rumor nelle pagine di dituttounpop.it, ci piace raccontarvi le notizie concrete, darvi informazioni sulle cose che arriveranno, sui progetti concreti in lavorazione, anche quelli che poi alla fine non si faranno. Però quando in un sabato mattina post Ringraziamento, avaro di notizie, inizia a circolare la voce di un progetto di David Lynch su Netflix, non potevamo esimerci dal raccontarla. Un po’ perchè circola così tanto che ignorarla sarebbe impossibile, un po’ perchè l’incontro tra quel genio visionario di David Lynch che ha portato all’estremo il racconto generalista con Twin Peaks rivoluzionando il concetto di procedurale, con ... Leggi su dituttounpop (Di sabato 28 novembre 2020) Wisteria è ladiper? ecco tutti gli indizi Normalmente non amiamo i rumor nelle pagine di dituttounpop.it, ci piace raccontarvi le notizie concrete, darvi informazioni sulle cose che arriveranno, sui progetti concreti in lavorazione, anche quelli che poi alla fine non si faranno. Però quando in un sabato mattina post Ringraziamento, avaro di notizie, inizia a circolare la voce di un progetto disu, non potevamo esimerci dal raccontarla. Un po’ perchè circola così tanto che ignorarla sarebbe impossibile, un po’ perchè l’incontro tra quel genio visionario diche ha portato all’estremo il racconto generalista con Twin Peaks rivoluzionando il concetto di procedurale, con ...

