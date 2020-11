Cgia: “In arrivo tredicesime più leggere, persi 3 miliardi” (Di sabato 28 novembre 2020) ROMA – Nei prossimi giorni sarà la stragrande maggioranza dei pensionati a riceverla sul proprio conto corrente. Nel giro di qualche settimana verrà poi erogata anche ai dipendenti privati e a quelli pubblici. Stiamo parlando della tredicesima mensilità che quest’anno arriverà nei portafogli di 16 milioni di pensionati e di 18 milioni di lavoratori dipendenti. L’importo complessivo di queste 34 milioni di gratifiche natalizie ammonterà a 30 miliardi di euro, 3 miliardi in meno rispetto alla somma pagata l’anno scorso. A dirlo è l’Ufficio studi della CGIA. Leggi su dire (Di sabato 28 novembre 2020) ROMA – Nei prossimi giorni sarà la stragrande maggioranza dei pensionati a riceverla sul proprio conto corrente. Nel giro di qualche settimana verrà poi erogata anche ai dipendenti privati e a quelli pubblici. Stiamo parlando della tredicesima mensilità che quest’anno arriverà nei portafogli di 16 milioni di pensionati e di 18 milioni di lavoratori dipendenti. L’importo complessivo di queste 34 milioni di gratifiche natalizie ammonterà a 30 miliardi di euro, 3 miliardi in meno rispetto alla somma pagata l’anno scorso. A dirlo è l’Ufficio studi della CGIA.

mummy53690440 : Coronavirus, tredicesime in calo per 34 milioni di italiani Una analisi della Cgia registra una diminuzione comples… - ElsaMendez23 : RT @Corriere: Cgia: «In arrivo tredicesime più leggere a causa del Covid: 3 miliardi in meno» - infoiteconomia : In arrivo tredicesime più leggere causa Covid. Cgia: 'Persi 3 miliardi' - infoiteconomia : Covid, in arrivo tredicesime più leggere Cgia: 'Persi 3 miliardi di euro' - infoiteconomia : Cgia: causa Covid, tredicesime più leggere. Tre miliardi di euro in meno rispetto al 2019 -

Ultime Notizie dalla rete : Cgia “In SNAI – Serie A: Napoli-Roma, fiducia a GattusoDzeko-San Paolo, questione di feeling Fortune Italia