Caserta, in ospedale con dolori addominali: muore Gianfranco. Giallo sulle cause (Di sabato 28 novembre 2020) Si era recato in ospedale per una semplice colica renale. E invece è morto in circostanze da chiarire. Vittima un 40enne, Gianfranco Lamonica, detto “Bluto”. La tragedia si è consumata all’ospedale “Sant’Anna e San Sebastiano” di Caserta. Caserta, in ospedale con dolori addominali: muore a 40 anni Così come racconta Casertanews e Teleradio-news.it, il 40enne, L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di sabato 28 novembre 2020) Si era recato inper una semplice colica renale. E invece è morto in circostanze da chiarire. Vittima un 40enne,Lamonica, detto “Bluto”. La tragedia si è consumata all’“Sant’Anna e San Sebastiano” di, incona 40 anni Così come raccontanews e Teleradio-news.it, il 40enne, L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

casertaweb : De Luca: “Piano d’investimenti per l’edilizia sanitaria in provincia di Caserta, riparte anche il Policlinico”… - TeleradioNews : Covid, utilizzare strutture dismesse per sopperire alle altre patologie - TeleradioNews : Covid, utilizzare strutture dismesse per sopperire alle altre patologie - TeleradioNews : Caserta. Covid-19 o altre patologie, De Florio (Cisas) al prefetto: sfruttare il dismesso ospedale militare -… - InforGiovani : Operatori Socio Sanitari, assunzioni con contratto a tempo indeterminato presso l'Ospedale di #Caserta #Campania… -