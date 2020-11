Ambra Angiolini, chi è l’ex Lorenzo Quaglia: il primo amore dopo Renga (Di sabato 28 novembre 2020) Lorenzo Quaglia è stato il primo amore di Ambra Angiolini dopo la fine del matrimonio con Francesco Renga, vediamo chi è. Ambra Angiolini ha alle spalle una lunga carriera da attrice, conduttrice televisiva e radiofonica. Dagli esordi di “Non è la Rai” ha fatto tantissima strada. Da poco nelle librerie con il suo primo romanzo L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di sabato 28 novembre 2020)è stato ildila fine del matrimonio con Francesco, vediamo chi è.ha alle spalle una lunga carriera da attrice, conduttrice televisiva e radiofonica. Dagli esordi di “Non è la Rai” ha fatto tantissima strada. Da poco nelle librerie con il suoromanzo L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

