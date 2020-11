Addio Maradona, minuto di silenzio prima di Everton-Leeds: Ancelotti non trattiene le lacrime (Di sabato 28 novembre 2020) Anche la Premier League omaggia Diego Armando Maradona. In tutti i più grandi campi da calcio del mondo si ricorda la leggenda argentina Diego Armando Maradona, scomparso lo scorso 25 novembre per un attacco cardiorespiratorio che lo ha colpito nella sua residenza di Buenos Aires lo scorso mercoledì. Anche nel massimo campionato inglese, a pochi giorni dalla morte del numero 10, si è voluto rendere omaggio all'ex Campione del Mondo. In particolare prima del match di Premier League tra Everton e Leeds, le due squadre, hanno osservato un minuto di raccoglimento in onore di Maradona. Momento particolarmente sentito dal tecnico Carlo Ancelotti che non è riuscito a nascondere le proprie emozioni durante il minuto di ... Leggi su mediagol (Di sabato 28 novembre 2020) Anche la Premier League omaggia Diego Armando. In tutti i più grandi campi da calcio del mondo si ricorda la leggenda argentina Diego Armando, scomparso lo scorso 25 novembre per un attacco cardiorespiratorio che lo ha colpito nella sua residenza di Buenos Aires lo scorso mercoledì. Anche nel massimo campionato inglese, a pochi giorni dalla morte del numero 10, si è voluto rendere omaggio all'ex Campione del Mondo. In particolaredel match di Premier League tra, le due squadre, hanno osservato undi raccoglimento in onore di. Momento particolarmente sentito dal tecnico Carloche non è riuscito a nascondere le proprie emozioni durante ildi ...

Dalla gioia di un bacio al dolore di un addio. Quanto è cambiata in pochi mesi la vita di ... Non convocato dagli xeneises di Miguel Russo perché la morte di Diego Armando Maradona ha colpito troppo ...

