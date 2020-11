Sci alpino oggi, Parallelo maschile Lech 2020: orari, tv, pettorali di partenza, programma (Di venerdì 27 novembre 2020) Dopo la vittoria di Petra Vlhova tra le donne, oggi tocca agli uomini affrontare il Parallelo di Lech. Si tratta della seconda gara stagionale per la Coppa del Mondo maschile dopo quella iniziale di Soelden. Al mattino alle ore 10.00 ci saranno le qualifiche, mentre il tabellone ad eliminazione diretta (migliori sedici) inizierà alle 17.55. Una gara incerta e che regala sempre grandi sorprese e dove è davvero difficile trovare un favorito. Sono quattro gli azzurri in gara, che come obiettivo hanno quello di superare la fase di qualificazione: Luca De Aliprandini, Giovanni Borsotti, Roberto Nani ed Hannes Zingerle. Di seguito il programma del Parallelo maschile di Lech, valevoli per la Coppa del Mondo di sci alpino. La gara sarà ... Leggi su oasport (Di venerdì 27 novembre 2020) Dopo la vittoria di Petra Vlhova tra le donne,tocca agli uomini affrontare ildi. Si tratta della seconda gara stagionale per la Coppa del Mondodopo quella iniziale di Soelden. Al mattino alle ore 10.00 ci saranno le qualifiche, mentre il tabellone ad eliminazione diretta (migliori sedici) inizierà alle 17.55. Una gara incerta e che regala sempre grandi sorprese e dove è davvero difficile trovare un favorito. Sono quattro gli azzurri in gara, che come obiettivo hanno quello di superare la fase di qualificazione: Luca De Aliprandini, Giovanni Borsotti, Roberto Nani ed Hannes Zingerle. Di seguito ildeldi, valevoli per la Coppa del Mondo di sci. La gara sarà ...

