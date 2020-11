Sassuolo, Boga: «Inter? Sappiamo cosa ci aspetta. Puntiamo in alto» (Di venerdì 27 novembre 2020) Jeremie Boga è tornato al gol contro il Verona. Il fantasista del Sassuolo parla alla vigilia della gara contro l’Inter in campionato Jeremie Boga parla in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Sassuolo. Ecco le sue parole. Inter – «Sfida all’Inter? Sarà una partita dura, loro sono molto fisici. Hanno molti giocatori di qualità, Sappiamo cosa aspettarci. Noi in questo campo andiamo molto bene, abbiamo fiducia. Speriamo di vincere e fare una bella partita». PREGI E DIFETTI – «Pregi? Il mio dribbling in uno contro uno. Difetto? La fase difensiva». OBIETTIVI – «Quest’anno l’obiettivo della squadra è superiore rispetto a quelli dell’anno scorso e anche quelli personali. Vogliamo arrivare più in ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 27 novembre 2020) Jeremieè tornato al gol contro il Verona. Il fantasista delparla alla vigilia della gara contro l’in campionato Jeremieparla in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il. Ecco le sue parole.– «Sfida all’? Sarà una partita dura, loro sono molto fisici. Hanno molti giocatori di qualità,rci. Noi in questo campo andiamo molto bene, abbiamo fiducia. Speriamo di vincere e fare una bella partita». PREGI E DIFETTI – «Pregi? Il mio dribbling in uno contro uno. Difetto? La fase difensiva». OBIETTIVI – «Quest’anno l’obiettivo della squadra è superiore rispetto a quelli dell’anno scorso e anche quelli personali. Vogliamo arrivare più in ...

