Raffaella Carrà ricorda Diego Maradona: "Per vedermi in concerto finì in prigione"

L'improvvisa morte di Diego Maradona ha lasciato di stucco non solo il mondo calcistico, ma anche quello dello spettacolo. Sono stati tantissimi in questi giorni i personaggi della tv che hanno voluto dedicare un pensiero al calciatore scomparso, rievocando anche qualche ricordo del passato. In particolare, non è passato inosservato il racconto di Raffaella Carrà, nel quale spiega com'è nata l'amicizia tra lei e Maradona e rivela un simpatico aneddoto.

Raffaella Carrà racconta com'è nata l'amicizia con Maradona

Dopo averlo commemorato con una dolce dedica sul suo account Twitter, Raffaella Carrà ha voluto rendere omaggio al suo caro amico Diego Maradona nel corso di un'intervista ...

