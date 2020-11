Post Pausini su Maradona , la Mannoia: “Non ha scelto lui quando morire” (Di sabato 28 novembre 2020) Laura Pausini, molto ingenuamente aveva criticato il fatto che si desse più risalto alla morte di un calciatore che ad altri eventi. Fiorella Mannoia (Facebook)Laura Pausini, si era esibita, in occasione della giornata mondiale contro la violenza sulle donne, in un Post, abbastanza ingenuo, circa lo spazio che tale importante manifestazione aveva avuto rispetto alla notizia della morte del fuoriclasse argentino Diego Armando Maradona. Si è parlato troppo del calciatore, troppo del campione ex Napoli, troppo poco di quella importante giornata. Come se la cronaca di quei giorni, di quei momenti, in qualche modo quasi fosse stata voluta. Pioggia di critiche e di commenti, dai toni forse anche troppo accesi, e Post ritirato. Farebbe già riflettere la storia del ... Leggi su chenews (Di sabato 28 novembre 2020) Laura, molto ingenuamente aveva criticato il fatto che si desse più risalto alla morte di un calciatore che ad altri eventi. Fiorella(Facebook)Laura, si era esibita, in occasione della giornata mondiale contro la violenza sulle donne, in un, abbastanza ingenuo, circa lo spazio che tale importante manifestazione aveva avuto rispetto alla notizia della morte del fuoriclasse argentino Diego Armando. Si è parlato troppo del calciatore, troppo del campione ex Napoli, troppo poco di quella importante giornata. Come se la cronaca di quei giorni, di quei momenti, in qualche modo quasi fosse stata voluta. Pioggia di critiche e di commenti, dai toni forse anche troppo accesi, eritirato. Farebbe già riflettere la storia del ...

mpac70 : @MorettiAlle @LauraPausini Se usassi tanta precisione per leggere e capire bene il post della Pausini non saremmo q… - maccio_mirko : @LauraFRomagnosi @valeriaferro951 il fatto che la morte di Maradona ha oscurato la giornata sulla violenza sulle do… - aleebigoni : Visto che Pausini oggi non è qui, commentiamo insieme sotto questo post? Faccio io le veci ahahah - acquafaba : Laura Pausini avrà anche scatenato una polemica ma i commenti sotto ai suoi post dimostrano che la violenza contro… - bimbadialec : facebook, c’era un post di un certo maschio bianco etero che metteva una foto di laura pausini scoperta con sopra s… -