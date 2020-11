Petrelli non riesce a stare senza la Gregoraci: “Non mi piace litigare” (Di venerdì 27 novembre 2020) Il tira e molla tra Pierpaolo Petrelli e Elisabetta Gregoraci non finisce mai. Ieri sera, durante la festa per Rosalinda, il ragazzo ha deciso di fare il primo passo. La… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Rossella Boccanfuso su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di venerdì 27 novembre 2020) Il tira e molla tra Pierpaoloe Elisabettanon finisce mai. Ieri sera, durante la festa per Rosalinda, il ragazzo ha deciso di fare il primo passo. La… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Rossella Boccanfuso su BlogLive.it.

Un nuovo cumulo di rifiuti si è materializzato in via Petrella

Ancora una volta l'angolo tra via Scimonelli e via E. Petrella diventa la cornice di un nuovo cumulo di rifiuti ingombranti donato alla città dai soliti incivili, che incuranti delle regole e prive di ...

Ancora una volta l'angolo tra via Scimonelli e via E. Petrella diventa la cornice di un nuovo cumulo di rifiuti ingombranti donato alla città dai soliti incivili, che incuranti delle regole e prive di ...