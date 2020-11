Il Lione sospende Aouar, ora la Juventus ci crede davvero (Di venerdì 27 novembre 2020) Il club francese avrebbe sospeso Aouar per una partita dopo che il centrocampista si sarebbe rifiutato di partecipare all’ultima parte di allenamento. Juventus alla finestra La Juventus fiuta l’affare e si prepara a sondare con forte decisione la pista che porterebbe a Aouar, centrocampista classe 1998, attualmente in forza al Lione. Come evidenziato dai colleghi Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di venerdì 27 novembre 2020) Il club francese avrebbe sospesoper una partita dopo che il centrocampista si sarebbe rifiutato di partecipare all’ultima parte di allenamento.alla finestra Lafiuta l’affare e si prepara a sondare con forte decisione la pista che porterebbe a, centrocampista classe 1998, attualmente in forza al. Come evidenziato dai colleghi Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

