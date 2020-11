GF Vip, torna la seconda puntata settimanale? Ecco le indiscrezioni (Di venerdì 27 novembre 2020) Il GF Vip potrebbe tornare prima del previsto. Il conduttore Alfonso Signorini ha assicurato che a gennaio la seconda puntata del venerdì riprenderà senza intoppi ma secondo alcune indiscrezioni i Vipponi potrebbero tornare in una seconda diretta settimanale molto prima del nuovo anno. Oggi è il primo venerdì senza il consueto appuntamento con la puntata L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di venerdì 27 novembre 2020) Il GF Vip potrebbere prima del previsto. Il conduttore Alfonso Signorini ha assicurato che a gennaio ladel venerdì riprenderà senza intoppi ma secondo alcunei Vipponi potrebberore in unadirettamolto prima del nuovo anno. Oggi è il primo venerdì senza il consueto appuntamento con laL'articolo proviene da Leggilo.org.

GiorgioAntonel1 : RT @DiDimiero: Purtroppo non c'è da meravigliarsi più di tanto se si pensa che tutti i Vip, a cominciare da Berlusconi (84 anni) cantanti,… - JohnHard3 : RT @DiDimiero: Purtroppo non c'è da meravigliarsi più di tanto se si pensa che tutti i Vip, a cominciare da Berlusconi (84 anni) cantanti,… - DiDimiero : RT @DiDimiero: Purtroppo non c'è da meravigliarsi più di tanto se si pensa che tutti i Vip, a cominciare da Berlusconi (84 anni) cantanti,… - DiDimiero : Purtroppo non c'è da meravigliarsi più di tanto se si pensa che tutti i Vip, a cominciare da Berlusconi (84 anni)… - sissibf_18 : RT @Novella_2000: Cristiano Malgioglio torna al #GFVIP (e questa volta lo conferma lui stesso): ecco quando entra -