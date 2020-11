Amici 20, chi piace a Giulia? Maria indaga in casetta: spunta un nome (Di venerdì 27 novembre 2020) La De Filippi si è collegata con i ragazzi in casetta e ha iniziato a fare un po' di gossip con la ballerina, che si sbilancia: gli indizi sul ragazzo che le piace, e non è Sebastian! L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di venerdì 27 novembre 2020) La De Filippi si è collegata con i ragazzi ine ha iniziato a fare un po' di gossip con la ballerina, che si sbilancia: gli indizi sul ragazzo che le, e non è Sebastian! L'articolo proviene da Gossip e Tv.

pdnetwork : Il Parlamento UE si è schierato al fianco delle donne polacche, contro le leggi restrittive sull'aborto Chi ha rema… - matteosalvinimi : Le sagge e giustamente dure parole della presidente Casellati su quel vergognoso piccolo uomo chiamato Nicola Morra… - giorgio_gori : Oggi in tutto il mondo è la #giornatacontrolaviolenzasulledonne. È un tema che riguarda ogni uomo, anche chi non al… - zazoomblog : Amici 20 chi piace a Giulia? Maria indaga in casetta: spunta un nome - #Amici #piace #Giulia? #Maria #indaga - DELIA49124753 : RT @stefany5961: Ho un debole per gli amici scemi. Per le persone belle. Per chi la vita l’ha incontrata e sa cosa significhi abbracciare… -