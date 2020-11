Alfonso Signorini entra nella casa del GF VIP 5: i concorrenti gradiscono, il pubblico meno (Di venerdì 27 novembre 2020) I concorrenti del Grande Fratello VIP 5 si aspettavano la puntata in diretta oggi 27 novembre 2020 ma invece pochi minuti fa hanno saputo che si tornerà in onda lunedì sera! A dare la notizia ci ha pensato direttamente Alfonso Signorini che è entrato proprio nella casa del GF VIP, diviso dal vetro del cucurio. Il conduttore ha cercato anche di dare un incoraggiamento a tutti i concorrenti, invitandoli ad andare avanti nel loro percorso, senza perdere di vista il grande successo che il reality c’è all’esterno ( enfatizzando per l’ennesima volta un successo che è completamente in linea con le edizioni passate, nulla di più. Anzi considerati gli eventi dell’ultimo periodo, si parla anche poco di quello che accade in casa). Il conduttore ha parlato con ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 27 novembre 2020) Idel Grande Fratello VIP 5 si aspettavano la puntata in diretta oggi 27 novembre 2020 ma invece pochi minuti fa hanno saputo che si tornerà in onda lunedì sera! A dare la notizia ci ha pensato direttamenteche èto propriodel GF VIP, diviso dal vetro del cucurio. Il conduttore ha cercato anche di dare un incoraggiamento a tutti i, invitandoli ad andare avanti nel loro percorso, senza perdere di vista il grande successo che il reality c’è all’esterno ( enfatizzando per l’ennesima volta un successo che è completamente in linea con le edizioni passate, nulla di più. Anzi considerati gli eventi dell’ultimo periodo, si parla anche poco di quello che accade in). Il conduttore ha parlato con ...

cille_imbe : RT @Aleismylife: DA UNA PARTE IL CONDUTTORE DEL GRANDE FRATELLO, DALL'ALTRA PARTE ALFONSO SIGNORINI CHE SI COMPLIMENTA CON LUI #GFVIP https… - MellyTzn : #GFvip Alfonso Signorini è entrato (oltre che per convincerli a restare ) per fare il cupido tra i Gregorelli, Zorp… - walbe57 : @Aleismylife Grande paraculata di Signorini. Vanno talmente bene che al venerdì hanno messo uno sceneggiato. E Alfo… - sottonepertommy : Signorini può non piacere come persona ma ha un animo che non è buono, di più. Spero davvero che dopo questo suo sp… - tuitter02 : C'è un po' di lecchinaggio tra le parole di Alfonso Signorini #gfvip -

