X Factor 2020 quinto live: Mydrama canta “Crudelia” di Marracash (Di venerdì 27 novembre 2020) X Factor 2020: Mydrama canta “Crudelia” di Marracash nella seconda manche. Il video dell’esibizione nella puntata di giovedì 26 novembre 2020. Giovedì 26 novembre 2020 è andato in onda il quinto live della nuova edizione di X Factor 2020, che ha cambiato nuovamente le carte in tavola, proponendo due manche. Nella prima tornano le esibizioni con l’orchestra, con dei brani suonati live, un must ormai di ogni edizione. Nella seconda invece vale il liberi tutti, e la maggior parte dei cantanti si esibirà con un nuovo inedito. Nella prima manche si è appena esibita Mydrama che canta “Crudelia” di ... Leggi su dituttounpop (Di venerdì 27 novembre 2020) Xdinella seconda manche. Il video dell’esibizione nella puntata di giovedì 26 novembre. Giovedì 26 novembreè andato in onda ildella nuova edizione di X, che ha cambiato nuovamente le carte in tavola, proponendo due manche. Nella prima tornano le esibizioni con l’orchestra, con dei brani suonati, un must ormai di ogni edizione. Nella seconda invece vale il liberi tutti, e la maggior parte deinti si esibirà con un nuovo inedito. Nella prima manche si è appena esibitachedi ...

XFactor_Italia : Domani il nostro studio si accenderà con un’orchestra di musiciste donne in segna dell’empowerment femminile ?? Una… - staif_5 : #XF2020 ma ammazzatevi X factor 2020 finisce qui! Non esiste che i @melancholiaband escano al quinto live Ma and… - IdaDiGrazia : #XF2020 Clamorosa eliminazione dei #Melancholia a X Factor 2020, Manuel Agnelli deluso: «E' un grande fallimento» - AllMusicItalia : Nel quinto live di di @XFactor_Italia 2020 Blind ha presentato un terzo brano inedito, 'Affari tuoi'. Ecco testo… - zazoomblog : X Factor Hell Raton le suona a Manuel Agnelli: “Se non capisci ti….” - #Factor #Raton #suona #Manuel -