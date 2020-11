Traffico Roma del 26-11-2020 ore 07:30 (Di giovedì 26 novembre 2020) Luceverde Roma dalla redazione buongiorno Beh trovati a questo appuntamento sul Lungotevere dei Cenci a causa di un incidente procedere con prudenza a seguito di questo incidente olio sull’asfalto sulla via Flaminia rallentamenti per Traffico tra via di Grottarossa e Tor di Quinto in direzione di Corso Francia sulla via Salaria invece lavori rallentano il Traffico all’altezza di la motorizzazione intanto sul tratto Urbano dell’a24 consueto Traffico verso la tangenziale code e rallentamenti a partire da via Fiorentini mentre è regolare il Traffico sul Raccordo Anulare per dettagli di queste e di altre notizie potete consultare il sito Roma punto luceverde.it da Simone Cerchiara per ora è tutto servizio a cura della c e della polizia locale di Roma Capitale In ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 26 novembre 2020) Luceverdedalla redazione buongiorno Beh trovati a questo appuntamento sul Lungotevere dei Cenci a causa di un incidente procedere con prudenza a seguito di questo incidente olio sull’asfalto sulla via Flaminia rallentamenti pertra via di Grottarossa e Tor di Quinto in direzione di Corso Francia sulla via Salaria invece lavori rallentano ilall’altezza di la motorizzazione intanto sul tratto Urbano dell’a24 consuetoverso la tangenziale code e rallentamenti a partire da via Fiorentini mentre è regolare ilsul Raccordo Anulare per dettagli di queste e di altre notizie potete consultare il sitopunto luceverde.it da Simone Cerchiara per ora è tutto servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale In ...

GDF : #GDF #Roma: smantellata organizzazione criminale dedita al traffico di #cocaina, capeggiata dalla settantenne… - DomaniGiornale : L’inchiesta è su Fillippo Paradiso, ex consigliere della presidente del Senato, accusato di traffico di influenze:… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 26-11-2020 ore 07:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 26-11-2020 ore 07:30' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra - LuceverdeRoma : #Roma #traffico - Via Flaminia - ????code tra Via Grottarossa e Via Due Ponti > centro -

Ultime Notizie dalla rete : Traffico Roma Traffico Roma del 25-11-2020 ore 15:30 - RomaDailyNews RomaDailyNews Roma, centinaia di persone in corteo contro lo sgombero del Cinema Palazzo

Alcune migliaia di persone stanno sfilando in corteo per le strade del quartiere San Lorenzo, in sostegno del Nuovo Cinema Palazzo, l'occupazione sgomberata questa mattina all'alba.

Dal Mes ai 30 commissari la paralisi di palazzo Chigi

IL CASOROMA Va in tivvù e alla Candide descrive il migliore dei mondi possibili come se invece non fossimo nella palude: «Il governo sta lavorando anche su questo...». E' il mantra di Conte.

Alcune migliaia di persone stanno sfilando in corteo per le strade del quartiere San Lorenzo, in sostegno del Nuovo Cinema Palazzo, l'occupazione sgomberata questa mattina all'alba.IL CASOROMA Va in tivvù e alla Candide descrive il migliore dei mondi possibili come se invece non fossimo nella palude: «Il governo sta lavorando anche su questo...». E' il mantra di Conte.