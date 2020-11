Tenta furto in negozio infrangendo vetrina: arrestato 20enne (Di giovedì 26 novembre 2020) Roma – Nel corso del tardo pomeriggio di ieri, un cittadino romeno di 20 anni, con diversi precedenti di Polizia, si e’ reso autore di un furto ai danni di un negozio di oggettistica militare: il soggetto, in particolare, ha infranto la vetrina del predetto esercizio per poi asportare una pistola a gas. Subito dopo il malfattore ha Tentato di allontanarsi rapidamente ma l’azione e’ stata notata da alcuni passanti che lo hanno bloccato e fatto avvicinare al negozio; contemporaneamente sono giunte due Volanti della Polizia di Stato che in quel momento erano impegnate in un altro intervento non lontano dal quel luogo e per tale motivo hanno potuto udire il rumore della vetrina infranta. I poliziotti hanno immediatamente individuato ed ammanettato il soggetto autore del ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 26 novembre 2020) Roma – Nel corso del tardo pomeriggio di ieri, un cittadino romeno di 20 anni, con diversi precedenti di Polizia, si e’ reso autore di unai danni di undi oggettistica militare: il soggetto, in particolare, ha infranto ladel predetto esercizio per poi asportare una pistola a gas. Subito dopo il malfattore hato di allontanarsi rapidamente ma l’azione e’ stata notata da alcuni passanti che lo hanno bloccato e fatto avvicinare al; contemporaneamente sono giunte due Volanti della Polizia di Stato che in quel momento erano impegnate in un altro intervento non lontano dal quel luogo e per tale motivo hanno potuto udire il rumore dellainfranta. I poliziotti hanno immediatamente individuato ed ammanettato il soggetto autore del ...

Ultime Notizie dalla rete : Tenta furto Tenta furto in negozio infrangendo vetrina: arrestato 20enne RomaDailyNews Catania. Guai a lasciare incustoditi veicoli e borse con loro nei paraggi: arrestati due ladri seriali

Su disposizione della Procura della Repubblica di Catania, i Carabinieri della Stazione di Sant’Agata Li Battiati hanno arrestato i catanesi Sebastiano Rosario ALOISIO, di anni 42, e Matteo PARATORE, ...

Intera famiglia tenta un furto in appartamento, fuga attraverso i tetti di Floridia: bloccati dai carabinieri

Non è andato a segno il furto che un'intera famiglia ha tentato di perpetrare all'interno di un'abitazione. I Carabinieri della Tenenza di Floridia hanno bloccato un uomo di 35 anni, residente a Flori ...

Non è andato a segno il furto che un'intera famiglia ha tentato di perpetrare all'interno di un'abitazione. I Carabinieri della Tenenza di Floridia hanno bloccato un uomo di 35 anni, residente a Flori ...