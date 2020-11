Taranto: la città vecchia e il “piccone demolitore” Il risanamento anni Trenta dell'Isola, fortunatamente incompiuto (Di giovedì 26 novembre 2020) Di Augusto Ressa*: Dei quattro pittaggi (quartieri) in cui era suddivisa la città vecchia di Taranto, quello di Turripenne fu raso al suolo dal “piccone demolitore” negli anni’30 per avviare un risanamento dell’Isola, fortunatamente rimasto incompiuto. E’ pur vero che cio’ che non fece il Duce, in parte è stato purtroppo attuato dall’abbandono e dalla conseguente mancata manutenzione, che ha determinato, e determina, il collasso di molti edifici dell’Isola. Tale ultima circostanza pone non pochi interrogativi nel progettare oggi la rigenerazione, che molto più propriamente chiamerei ricomposizione, di interi comparti edilizi del nucleo più antico della ... Leggi su noinotizie (Di giovedì 26 novembre 2020) Di Augusto Ressa*: Dei quattro pittaggi (quartieri) in cui era suddivisa ladi, quello di Turripenne fu raso al suolo dalnegli’30 per avviare unrimasto. E’ pur vero che cio’ che non fece il Duce, in parte è stato purtroppo attuato dall’abbandono e dalla conseguente mancata manutenzione, che ha determinato, e determina, il collasso di molti edifici. Tale ultima circostanza pone non pochi interrogativi nel progettare oggi la rigenerazione, che molto più propriamente chiamerei ricomposizione, di interi comparti edilizi del nucleo più anticoa ...

MovPopulistaIta : RT @Paolo__Ferrara: La Polizia di Stato ha sgombrato la sede di Forza Nuova in via Taranto. In questa città da quando ci siamo noi arrivano… - agoacciaio : RT @Paolo__Ferrara: La Polizia di Stato ha sgombrato la sede di Forza Nuova in via Taranto. In questa città da quando ci siamo noi arrivano… - Giusepp66890796 : RT @Paolo__Ferrara: La Polizia di Stato ha sgombrato la sede di Forza Nuova in via Taranto. In questa città da quando ci siamo noi arrivano… - aurora_pianese : RT @Paolo__Ferrara: La Polizia di Stato ha sgombrato la sede di Forza Nuova in via Taranto. In questa città da quando ci siamo noi arrivano… - ROSSIPA42950428 : RT @Paolo__Ferrara: La Polizia di Stato ha sgombrato la sede di Forza Nuova in via Taranto. In questa città da quando ci siamo noi arrivano… -

Ultime Notizie dalla rete : Taranto città Taranto vuole ripopolare la sua Isola: case a 1 euro nella città vecchia Corriere della Sera