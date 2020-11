Si finge agente sotto copertura per ottenere un alloggio: fermato e multato (Di giovedì 26 novembre 2020) Un uomo di 43 anni si è intrufolato nell’appartamento di una donna a Novellara, in provincia di Reggio Emilia. Ha fatto finta di essere un agente sotto copertura per ottenere l’alloggio. Ma alla fine i carabinieri lo hanno scoperto e multato. Un caso a dir poco assurdo si è verificato in provincia di Reggio Emilia. L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di giovedì 26 novembre 2020) Un uomo di 43 anni si è intrufolato nell’appartamento di una donna a Novellara, in provincia di Reggio Emilia. Ha fatto finta di essere unperl’. Ma alla fine i carabinieri lo hanno scoperto e. Un caso a dir poco assurdo si è verificato in provincia di Reggio Emilia. L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

ReggioPress : Si finge un agente sotto copertura per scroccare alloggio - CM_Memorabili : Si finge agente FBI per mangiare gratis al fast food - ciuliaaa__ : @xardumaw In fondo lho sempre saputo che sei un'agente della CIA sottocoperta, che si finge una semplice ragazza su tweeter -

Ultime Notizie dalla rete : finge agente Si finge agente sotto copertura per farsi ospitare da una donna: denunciato L'Unione Sarda Si finge agente sotto copertura per farsi ospitare da una donna: denunciato

Si è spacciato da agente sotto copertura per farsi ospitare a casa da una donna. Ma i carabinieri lo hanno scoperto e denunciato alla Procura con l'accusa di sostituzione di persona. È successo a Nove ...

Si finge un agente sotto copertura per scroccare alloggio

Lo hanno scoperto i carabinieri durante controlli anti-Covid. Anche davanti agli agenti ha proseguito la recita, estraendo una placca metallica della polizia ...

Si è spacciato da agente sotto copertura per farsi ospitare a casa da una donna. Ma i carabinieri lo hanno scoperto e denunciato alla Procura con l'accusa di sostituzione di persona. È successo a Nove ...Lo hanno scoperto i carabinieri durante controlli anti-Covid. Anche davanti agli agenti ha proseguito la recita, estraendo una placca metallica della polizia ...