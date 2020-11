Sampdoria Genoa | emergenza in attacco per Ranieri | tocca a La Gumina

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 26 novembre 2020) Claudioè in pienainin vista del derby di Coppa ItaliaClaudioscioglierà gli ultimi dubbi questa mattina. Dai convocati si capiranno le condizioni di Fabio Quagliarella, tenuto precauzionalmente a riposo, e soprattutto a chi spetterà trascinare laalla vittoria. Con Manolo Gabbiadini a mezzo servizio, le sorti dell’potrebbero essere nelle mani di Antonino La. L’attaccante, già titolare e in gol nel match di Coppa Italia contro la Salernitana, è pronto a scendere in campo nel Derby della Lanterna. È l’unica vera punta di ruolo considerando che né Gaston Ramirez e tantomeno Valerio Verre sono degli attaccanti. Nella faretra del tecnico doriano ci sono ben poche ...