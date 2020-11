Raffaella Mennoia rivale in amore | Dama irresistibile a Uomini e Donne

Leggi su giornal

(Di giovedì 26 novembre 2020) Potrebbero essere “tempi duri” per, la quale potrebbe avere unain. Ma di chi si tratta? Uno scatto, condiviso dall’autrice storica disul suo profilo Instagram, sta facendo letteralmente impazzire i suoi fan. Lache potrebbe mettere i bastoni tra le ruote aè decisamente un personaggio inaspettato.ha unainsenza precedenti. Infatti, si tratta della “Mummia” costruita da Tina Cipollari per prendere bonariamente in giro Gemma Galgani. In questa nuova stagione di, la ...