Patate fritte, fatte in casa (Di giovedì 26 novembre 2020) Chi non vorrebbe delle gustose patatine fritte fatte in casa, comode e veloci per una cena sfiziosa in famiglia oppure per una festa o un evento. Vediamo insieme la preparazione Ingredienti 1 kg di Patate 2.5 lt di acqua 2 cucchiaini di bicarbonato di sodio Sale fino q.b. Olio di semi di arachidi Ghiaccio Per fare delle Patate fritte croccanti fuori, ma morbide dentro iniziamo sbucciando e tagliando le Patate a spicchietti più simili possibili. Una volta che tutte le Patate saranno tagliate, sciacquatele con cura sotto l'acqua fredda. Mettiamo sul fuoco una pentola piena di acqua e aspettiamo che arrivi ad ebollizione. Quando l'acqua bolle aggiungete 2 cucchiai di bicarbonato e le Patate, fate bollire per circa 5 ...

Poche industrie sono state così colpite dalla pandemia, come quella delle patate. Dalla corsa all'accaparramento in primavera, ai problemi di vendita delle patate pelate ...

Le patatine fritte funzionano sul nostro cervello esattamente come la droga: ecco i risultati di diversi studi che spiegano questo meccanismo ...

Poche industrie sono state così colpite dalla pandemia, come quella delle patate. Dalla corsa all'accaparramento in primavera, ai problemi di vendita delle patate pelate ...Le patatine fritte funzionano sul nostro cervello esattamente come la droga: ecco i risultati di diversi studi che spiegano questo meccanismo ...