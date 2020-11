Napoli, tutti i giocatori con la maglia di Maradona all'ingresso in campo (Di giovedì 26 novembre 2020) Mentre fuori dallo stadio i tifosi omaggiavano con cori e fumogeni, all'interno del San Paolo il Napoli, impegnato in Europa League contro il Rijeka, è sceso in campo con la maglia dell'argentino ... Leggi su leggo (Di giovedì 26 novembre 2020) Mentre fuori dallo stadio i tifosi omaggiavano con cori e fumogeni, all'interno del San Paolo il, impegnato in Europa League contro il Rijeka, è sceso incon ladell'argentino ...

Vivo_Azzurro : Addio a #Maradona, il più grande di tutti i tempi. Le dichiarazioni di Gravina ???? - chalobah : Il mondo del calcio piange, ma so che Napoli sta soffrendo piu di tutti. Legends live on forever. Riposa in pace DI… - LoredanaBerte : Buon viaggio Diego, ed un abbraccio immenso a tutta la tua Napoli e a tutti gli amanti del calcio...quello vero! ??… - ziacarlacar : #DrittoeRovescio se avessimo un po' di coraggio dignità la notte del 24 tutti alla messa di mezzanotte. Multe? Non… - mariaveronicade : RT @matteo_rivi: Tutti distanziati e con mascherina, vedo. Toc toc, De Lucaaaaa, non dici niente? De Magistris??? Avete perso la lingua? V… -