Morte Maradona | Insigne | “La 10 non la farei indossare più a nessuno in qualsiasi squadra”

(Di giovedì 26 novembre 2020) Pochi minuti prima di Napoli-Rijeka, il capitano del Napoli, Lorenzo, ha parlato delladie cosa rappresenti per lui. Queste le sue parole: “Diego per me e per i napoletani rappresenterà tanto. Ci ha sempre difeso quando ha giocato qua, quando è andato via, ha sempre portato Napoli e i napoletani nel cuore. Lo abbiamo sempre portato nel cuore: fa male, è un giorno triste per noi. Ha dato tante gioie a questo popolo, la notizia fa male. Squadra e società si stringono intorno alla famiglia. La prima volta che l’ho visto, è stata un’emozione. Era al Teatro San Carlo, dopo tanti anni a Napoli. Andai ad abbracciarlo dietro le quinte, è stata la serata più bella della mia vita”.Sulla 10 “E’ giusto che sia rimasta sua. E’ stato il più grande di tutti i tempi, siamo orgogliosi che abbia giocato nel Napoli, da capitano. ...