Meteo Roma del 26-11-2020 ore 06:10 (Di giovedì 26 novembre 2020) Meteo venerdì trovati l’ascolto le previsioni del tempo per la giornata di oggi al nord giorno prima mentalmente stabile sulle regioni settentrionali con foschie al mattino sulla Valpadana al pomeriggio c’è di soleggiati poco nuvolosi tra Liguria ed Emilia Romagna in serata nebbia e foschia lungo il Po altrove ancora sereno parzialmente nuvoloso al centro al mattino cieli sereni o poco nuvolosi Salvo locali banchi di nebbia in Umbria nel pomeriggio nubi basse lungo l’Adriatico altrove senza particolari variazioni serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto a sud giornata prevalentemente soleggiata più nubi sulle Isole maggiori con locali piogge sulla Sicilia meridionale al pomeriggio cieli sereni o poco nuvolosi su tutto il sud in serata non sono attesi cambiamenti peggiora la notte sulla Sardegna con precipitazioni dai settori occidentali ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 26 novembre 2020)venerdì trovati l’ascolto le previsioni del tempo per la giornata di oggi al nord giorno prima mentalmente stabile sulle regioni settentrionali con foschie al mattino sulla Valpadana al pomeriggio c’è di soleggiati poco nuvolosi tra Liguria ed Emiliagna in serata nebbia e foschia lungo il Po altrove ancora sereno parzialmente nuvoloso al centro al mattino cieli sereni o poco nuvolosi Salvo locali banchi di nebbia in Umbria nel pomeriggio nubi basse lungo l’Adriatico altrove senza particolari variazioni serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto a sud giornata prevalentemente soleggiata più nubi sulle Isole maggiori con locali piogge sulla Sicilia meridionale al pomeriggio cieli sereni o poco nuvolosi su tutto il sud in serata non sono attesi cambiamenti peggiora la notte sulla Sardegna con precipitazioni dai settori occidentali ...

Meteo ROMA: oggi cielo coperto, Venerdì 27 pioggia e schiarite, Sabato 28 cielo coperto

L’ultima carta: Miozzo commissario in Calabria

Il governo pensa al coordinatore del Cts per la Sanità: "Ne parlo in famiglia da due giorni e mia moglie sarebbe d’accordo" ...

