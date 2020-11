Maradona, polemica per le immagini del cadavere trapelate sui web (Di giovedì 26 novembre 2020) È polemica per una fotografia della salma di Maradona che è stata diffusa sui social da un addetto alle pompe funebri. L'uomo già stato identificato. Morte Maradona, diffusa sui social una foto della salma nella bara su Notizie.it. Leggi su notizie (Di giovedì 26 novembre 2020) Èper una fotografia della salma diche è stata diffusa sui social da un addetto alle pompe funebri. L'uomo già stato identificato. Morte, diffusa sui social una foto della salma nella bara su Notizie.it.

Ultime Notizie dalla rete : Maradona polemica Maradona, scontri fra polizia e tifosi alla camera ardente. E la polemica eredità già scatena la crisi familiare

Pianti e un dolore incontenibile a Buenos Aires fra le persone, migliaia, in fila per vedere la bara in cui riposa il corpo di Diego Maradona, il grande calciatore morto a 60 anni. Una dimostrazione ...

Maradona, Laura Pausini fuori dal coro: ‘Uomo poco apprezzabile’. Fiorella Mannoia la zittisce

Maradona, Laura Pausini fuori dal coro: ‘Uomo poco apprezzabile’. Fiorella Mannoia la zittisce. Lo spazio dato dai media alla morte di Diego Armando Maradona, rispetto a quello dedicato ieri alla Gior ...

