Gravi truffe ai danni di una compagnia assicurativa | 46enne finisce in carcere

(Di giovedì 26 novembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – I militari della Guardia di Finanza di Salerno hanno arrestato G. G., 46 anni, definitivamente condannato dal Tribunale di Milano per le ripetuteaidi una nota. Il suo nome era in effetti emerso nell’ambito di tutt’altra indagine delle Fiamme Gialle. Invitato in caserma per essere sentito in atti, aveva pure mostrato piena disponibilità a collaborare, tant’è che era accompagnato dalla moglie. Ed in effetti, essendo stato giudicato in contumacia, non era assolutamente al corrente del mandato di cattura nei suoi confronti. I Finanzieri di Nocera Inferiore, così, nel consultare le banche dati in uso al Corpo, hanno scoperto che i Carabinieri erano ormai da un mese alle ricerche dell’uomo, destinatario di una sentenza definitiva che, disponendo il ...