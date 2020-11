‘Gf Vip 5’, un’iconica ex gieffina rivela: “Elisabetta Gregoraci mi ha escluso da una festa in Sardegna, non voleva che io partecipassi!” (Di giovedì 26 novembre 2020) Continua a far parlare di sé dentro e fuori la Casa del Grande Fratello Vip 5 Elisabetta Gregoraci, attirando l’attenzione anche di Francesca Cipriani, che ha rivelato un nuovo scottante aneddoto che le riguarda da vicino. L’iconica ex Pupa già qualche tempo fa aveva raccontato di aver perso la conduzione del programma di Rai Due Made in Sud proprio a causa della showgirl: “Dovevo solo firmare il contratto ma pochi giorni prima mi avvisarono che era saltato tutto. Rimasi malissimo perché otto anni fa ero ancora molto giovane e pensavo che quella potesse essere l’occasione della mia vita ma per fortuna ho avuto altre occasioni”. Adesso, in un’intervista rilasciata al settimanale Stop, la Cipriani ha aggiunto altri curiosi dettagli sulla conoscenza con la Gregoraci, portando alla luce una vecchia rivalità a seguito della quale la ... Leggi su isaechia (Di giovedì 26 novembre 2020) Continua a far parlare di sé dentro e fuori la Casa del Grande Fratello Vip 5 Elisabetta, attirando l’attenzione anche di Francesca Cipriani, che hato un nuovo scottante aneddoto che le riguarda da vicino. L’iconica ex Pupa già qualche tempo fa aveva raccontato di aver perso la conduzione del programma di Rai Due Made in Sud proprio a causa della showgirl: “Dovevo solo firmare il contratto ma pochi giorni prima mi avvisarono che era saltato tutto. Rimasi malissimo perché otto anni fa ero ancora molto giovane e pensavo che quella potesse essere l’occasione della mia vita ma per fortuna ho avuto altre occasioni”. Adesso, in un’intervista rilasciata al settimanale Stop, la Cipriani ha aggiunto altri curiosi dettagli sulla conoscenza con la, portando alla luce una vecchia rivalità a seguito della quale la ...

FrancescaPiaz15 : Ma perché non hanno ancora sospeso il gf vip dopo le dichiarazioni di Balotelli e Oppini ? In quel caso le scuse s… - fckvnzain : sono da mia nonna sta guardando il gf vip io ?????? - karda70 : #GFVip, #CristianoMalgioglio entra nella #Casa di #Cinecittà: tutti i dettagli #TV #Spettacolo #GrandeFratelloVip… - GossipItalia3 : GF Vip, Adua Del Vesco spogliarello dei ragazzi per lei: festa di compleanno bollente [VIDEO] #gossipitalianews - Christi38070255 : Vedo che il gf ha accolto la nostra proposta di imitare i vip della casa #gregorelli -

Ultime Notizie dalla rete : ‘Gf Vip Oggi in TV 24 giugno: film e programmi SoloDonna