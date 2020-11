Box auto piazza Cavour, Manca l’accordo tra Rfi e il Comune (Di giovedì 26 novembre 2020) di Erika Noschese Non sarebbe ancora giunta al termine la cessione dell’area dove sorgeranno i box auto di piazza Cavour tra Rete Ferrovie Italia e il Comune di Salerno. Rfi, di fatti, ancora oggi risulta proprietario del terreno dove sono i binari a lungomare e, per cedere la proprietà all’amministrazione comunale di Salerno, avrebbe chiesto in cambio alcune stazioni della metropolitana di Salerno. Proprio in questi giorni, tra le altre cose, sono stati disposti lavori superficiali per verificare la presenza di eventuali ordigni bellici che non riguarderebbero la proprietà di Rfi. A chiedere l’intervento della commissione Trasparenza, nella giornata di ieri, il consigliere di Forza Italia Roberto Celano che avrebbe chiesto spiegazioni dettagliate agli uffici competenti, cercando approfondimenti dall’ingegnere ... Leggi su cronachesalerno (Di giovedì 26 novembre 2020) di Erika Noschese Non sarebbe ancora giunta al termine la cessione dell’area dove sorgeranno i boxditra Rete Ferrovie Italia e ildi Salerno. Rfi, di fatti, ancora oggi risulta proprietario del terreno dove sono i binari a lungomare e, per cedere la proprietà all’amministrazione comunale di Salerno, avrebbe chiesto in cambio alcune stazioni della metropolitana di Salerno. Proprio in questi giorni, tra le altre cose, sono stati disposti lavori superficiali per verificare la presenza di eventuali ordigni bellici che non riguarderebbero la proprietà di Rfi. A chiedere l’intervento della commissione Trasparenza, nella giornata di ieri, il consigliere di Forza Italia Roberto Celano che avrebbe chiesto spiegazioni dettagliate agli uffici competenti, cercando approfondimenti dall’ingegnere ...

