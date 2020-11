Biden, il più votato di sempre. Ma quanto deve alla sinistra (Di giovedì 26 novembre 2020) Oltre ottanta milioni di voti. Una vittoria storica. Grazie agli ultimi voti espressi per corrispondenza, conteggiati ieri, Joe Biden supera una soglia mai varcata prima. È il presidente più votato di sempre. Ma non per questo il più forte presidente di sempre. Anzi. È una larga vittoria nel voto popolare – oltre dieci milioni in più rispetto a quelli ottenuti da Obama nel 2008 – che si traduce in un buon distacco in termini di voti di collegio (306-232), un … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di giovedì 26 novembre 2020) Oltre ottanta milioni di voti. Una vittoria storica. Grazie agli ultimi voti espressi per corrispondenza, conteggiati ieri, Joesupera una soglia mai varcata prima. È il presidente piùdi. Ma non per questo il più forte presidente di. Anzi. È una larga vittoria nel voto popolare – oltre dieci milioni in più rispetto a quelli ottenuti da Obama nel 2008 – che si traduce in un buon distacco in termini di voti di collegio (306-232), un … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

AndreaOrlandosp : C’è qualcosa di più noioso delle rievocazioni della terza via? Solidarietà a Joe Biden. Sbadigli per tutti. - damonirella : RT @GiancarloDeRisi: Una truffa di cui si delineano sempre più gli elementi e che non fa stare Biden per niente tranquillo. Trump potrebbe… - laetitia2007 : RT @EnricoLetta: Dunque, #Biden prende 80milioni di voti, record assoluto nella storia ????. #Trump oltre 6 milioni di meno. A saperlo il gio… - MicolLucchi : RT @EnricoLetta: Dunque, #Biden prende 80milioni di voti, record assoluto nella storia ????. #Trump oltre 6 milioni di meno. A saperlo il gio… - BuongiornoRita : RT @EnricoLetta: Dunque, #Biden prende 80milioni di voti, record assoluto nella storia ????. #Trump oltre 6 milioni di meno. A saperlo il gio… -